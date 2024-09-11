Захарова предрекла начало новой войны из-за действий США

Инициируя массовое производство оружия для поставок Украине, Соединенные Штаты постепенно переводят свою экономику на военные рельсы, что в будущем может вынудить их разжигать в мире новые конфликты, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, милитаризация экономики сделает затратным переход обратно на «мирные рельсы», учитывая стремительный рост доходов американского ВПК.

«В этих условиях американский военно-промышленный комплекс... неизбежно прибегнет к давно испытанному средству — они просто постараются под любым предлогом разжечь какой-то новый вооруженный конфликт», — сказала Захарова.

1 сентября в МИД РФ заявили, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Изменения затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

Ранее Захарова предостерегла Запад от попыток дестабилизировать Россию внесистемной оппозицией.