Трамп заявил, что не намерен проводить повторные дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что дебаты с представительницей Демократической партии Камалой Харрис прошли для него великолепно. Слова политика приводит Fox News.

«Я не настроен этого делать, поскольку я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты», — заявил он.

Трамп отметил, что это «лучшие его дебаты».

При этом он пожаловался на «нечестный характер» дискуссии, поскольку модераторы от телеканала ABC «постоянно поправляли» его.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. По данным CNN, 63 % американских избирателей, которые смотрели предвыборные дебаты, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии. Члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата. Республиканец во время дебатов пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.