Караганов заявил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике политолог Сергей Караганов заявил, что Россия на удары по территории РФ имеет право ответить ядерным оружием. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Он отметил, что в ядерную доктрину России необходимо вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать данный тип оружия.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — сказал он.

По его словам, если не применять ядерное сдерживание, то мир «свалится в череду войн».

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО). По его словам, изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Замглавы МИД РФ напомнил, что данный документ конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

Ранее Захарова заявила, что США фактически превратились в сторону конфликта на Украине.