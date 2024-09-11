На Украине сообщили, что Лондон продолжит ежегодно выделять Киеву £3 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с находящимся на Украине главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми заявил в своем Telegram-канале, что Лондон продолжит каждый год направлять Киеву по £3 млрд на военные нужды. Его слова передает ТАСС.

«Великобритания <...> продолжит оказывать военную поддержку в размере £3 млрд в год столько, сколько потребуется», — написал глава кабмина.

По словам Шмыгаля, новый пакет военной поддержки от Лондона предусматривает предоставление Киеву ракет для противовоздушной обороны на сумму £162 млн, а также £30 млн на поддержку украинской энергетики.

11 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Киев на саммит Крымской платформы.

23 мая газета The Sun писала, что Лондон вместе с союзниками направит Украине очередной пакет помощи на сумму в £150 млн.

Ранее были названы два основных маршрута поставок помощи Киеву из Британии.