В Госдуме пригрозили США непоправимо жестким ответом на удары вглубь России

Если власти США разрешат Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием, то последствия будут непоправимыми для Украины. Такой шаг вынудит Москву отвечать соразмерно и сильно усугубит конфликт, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Это очень плохо. Конфронтация усугубится. Если они к этому придут, эти все супостаты, то, безусловно, мы будем иметь возможность реагировать, должным образом», — отметил депутат, добавив, что Россия будет сбивать дальнобойные ракеты также, как и беспилотники.

В целом, если дальнобойное оружие будет применено, расценивать тех, кто участвует в боевых действиях, будут иначе. США уже, по сути, стали прямыми участниками конфликта, однако сейчас они рискуют усугубить эту ситуацию, подчеркнул Заварзин.

«Поэтому тут надо задуматься, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться», — заключил парламентарий.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о разрешении Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием. В Кремле сообщили, что при выдаче такого разрешения «ответ будет соответствующим», подчеркнув, что каждое подобное решение подтверждает необходимость СВО.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.