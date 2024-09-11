Лавров выступит на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября планирует выступить на сессии Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Его [Лаврова] выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдет с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», — рассказала дипломат.

Она добавила, что у Лаврова в рамках ГА ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем.

10 сентября глава МИД РФ встретился в Эр-Рияде с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой. Стороны высоко оценили особые отношения и дружбу между странами ОИС и Россией и выразили стремление укреплять партнерство и сотрудничество в рамках статуса РФ как наблюдателя в организации.

Ранее Лавров заявил об очевидности «агонии Украины».