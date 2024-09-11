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В Польше напомнили, что США не могут разрешить Киеву бить вглубь РФ без НАТО

МО Польши: разрешить Киеву бить вглубь РФ может НАТО, а не отдельные страны

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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что разрешить Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может НАТО, а не отдельные страны блока. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский поднимает этот вопрос (о применении дальнобойных ракет вглубь территории РФ. — «Газета.Ru») в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — сказал он.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. С этой целью он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми прибыли в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

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