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Полковник Ходаренок заявил, что события в Курской области рано считать контрнаступлением

Полковник Ходаренок: события в Курской области рано считать контрнаступлением

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что действия ВС РФ в Курской области рано считать контрнаступлением.

«Надо заметить, с точки зрения военной терминологии последние события в Курской области (во всяком случае, по самым свежим из поступающих данных) называть «контрнаступлением», «операцией», «контрударом», наверное, не совсем корректно (или, во всяком случае, на этом этапе)», — заявил он.

По его словам, целью стартовавшей накануне операции российских военных в регионе должен стать разгром противника, а ближайшей задачей — выход на госграницу России. Военный отметил, что обстановка в Курской области известна лишь нескольким генералам и офицерам, поэтому поступающие оттуда сообщения «носят сугубо предположительный характер».

Ходаренок отметил, что в данном случае правильнее говорить о серии контратак на западе Курской области, где достигнут территориальный успех.

Накануне Telegram-канал Mash ссылкой на свои источники среди военных писал, что солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. Позже заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что несколько населенных пунктов в Курской области были освобождены бойцами ВС РФ. Он назвал российских военных «достойными ребятами».

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки.

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