Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе военных действий в Курской области за сутки потеряли более 350 военнослужащих и 13 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в числе уничтоженной техники ВСУ числятся три танка, три бронетранспортера и семь боевых бронированных машин. Кроме того, российские войска поразили две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей и артиллерийское орудие.

Всего, по информации министерства, украинская армия с начала атаки российского региона потеряла более 12,2 тыс. человек личного состава, 96 танков, 656 боевых бронированных машин, пять американских М270 MLRS, 22 станции РЭБ и одну установку разминирования УР-77.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что несколько населенных пунктов в Курской области были освобождены бойцами ВС РФ. Он назвал российских военных «достойными ребятами».

Ранее российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области.