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В ЕК допустили использование украинской инфраструктуры для транзита газа

В ЕК допустили использование инфраструктуры Украины для транзита газа

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о праве европейских компаний использовать инфраструктуру Украины для транзита газа после окончания контракта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев также проявляет к этому интерес, отметила она.

«Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны», — сказала еврокомиссар.

Контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Украинская сторона не собирается его продлевать.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины осуществлять транзит российской нефти, если она куплена компаниями из Европы. При этом он добавил, что Киев не ведет и не собирается вести переговоров с Москвой о продлении договоров о транзите российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Европа готовится к прекращению транзита газа через Украину.

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