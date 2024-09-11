В ЕК допустили использование украинской инфраструктуры для транзита газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о праве европейских компаний использовать инфраструктуру Украины для транзита газа после окончания контракта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Киев также проявляет к этому интерес, отметила она.
«Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны», — сказала еврокомиссар.
Контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Украинская сторона не собирается его продлевать.
Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины осуществлять транзит российской нефти, если она куплена компаниями из Европы. При этом он добавил, что Киев не ведет и не собирается вести переговоров с Москвой о продлении договоров о транзите российских нефти и газа.
Ранее сообщалось, что Европа готовится к прекращению транзита газа через Украину.