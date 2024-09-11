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Медведчук назвал Украину Зеленского угрозой для Запада

Медведчук: Украина во главе с Зеленским стала угрозой для Запада

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Britta Pedersen/Pool/AP

Украина во главе с действующим президентом Владимиром Зеленским представляет угрозу для стран Запада из-за желания украинского лидера втянуть НАТО в третью мировую войну. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По мнению Медведчука, Запад изначально хотел использовать Украину для дистанцирования себя от конфликта с Россией. Однако Зеленский попал в проигрышное положение, из-за чего начал подталкивать западные страны к эскалации конфликта, отметил председатель совета движения.

Медведчук предположил, что в случае поражения Зеленский обвинит во всем Запад. По его словам, причиной для этого украинский лидер назовет недостаточную поддержку Киева.

«Зеленский преступно ведет Украину к еще большей катастрофе, чем она испытывает, но большинство украинских парламентариев не только этому сценарию не сопротивляются, но и всячески поддерживают», — сказал председатель совета движения.

В августе движение «Другая Украина» обратилось в ряд международных организаций и к иностранным послам в Киеве с целью предотвратить потенциальное начало третьей мировой войны, которая может начаться ввиду эскалации украинского конфликта.

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