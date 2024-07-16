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Захарова раскритиковала жесткую политику Франции к своим гражданам

Захарова: Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Франция лишила гражданства журналиста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, пишущего под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат задалась вопросом, «за какие же грехи» французские власти отобрали паспорт у известного общественного деятеля.

«Не поверите — за критику политики Франции в Африке», — написала Захарова.

При этом она добавила, что даже сторонники действующего президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли могут назвать внешнюю политику Парижа на африканском континенте «достойной лестных эпитетов».

Представитель МИД РФ отметила, что французское издание Le Figaro назвало Кичи иностранным агентом, заподозрив его в связях с Кремлем.

По мнению Захаровой, ни традиционные для французской философии представления о демократии и свободе слова, ни современные трактовки толерантности и увлечение правами человека не уберегли Францию от того, что известный журналист назвал «негрофобским неоколониализмом».

Ранее французские спецслужбы задержали выходца из Донбасса по подозрению в подготовке теракта.

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