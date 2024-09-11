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Шольц призвал провести новую конференцию по Украине

Шольц призвал провести встречу по разрешению конфликта на Украине с участием РФ

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести конференции по урегулированию конфликта на Украине, в этот раз с участием России. Об этом он заявил в ходе дебатов по бюджету в бундестаге, передает ТАСС.

Сейчас то время, когда нужно изучить существующие возможности, отметил канцлер.

«И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — сказал Шольц.

Он добавил, что в данный момент нужно справиться с этой задачей, «чтобы выяснить, что происходит».

Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной, сообщала газета La Repubblica.

10 сентября канцлер ФРГ заявил, что Россию «будет сложно» увидеть на втором саммите по Украине, если российские войска продолжат наносить удары по украинской территории.

Ранее в Евросоюзе отказались комментировать план Шольца по миру на Украине.

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