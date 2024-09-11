Шольц призвал провести новую конференцию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести конференции по урегулированию конфликта на Украине, в этот раз с участием России. Об этом он заявил в ходе дебатов по бюджету в бундестаге, передает ТАСС.
Сейчас то время, когда нужно изучить существующие возможности, отметил канцлер.
«И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — сказал Шольц.
Он добавил, что в данный момент нужно справиться с этой задачей, «чтобы выяснить, что происходит».
Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной, сообщала газета La Repubblica.
10 сентября канцлер ФРГ заявил, что Россию «будет сложно» увидеть на втором саммите по Украине, если российские войска продолжат наносить удары по украинской территории.
Ранее в Евросоюзе отказались комментировать план Шольца по миру на Украине.