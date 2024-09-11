Стало известно, что Запад не может найти всю сумму для победы Украины

США и другие страны Запада не могут себе позволить выделить сотни миллиардов долларов Украине для «полной победы». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

»Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что западные чиновники пытаются сообщить Киеву, что финансовая поддержка не может быть безграничной, так как траты необходимо объяснять избирателям.

Также в статье говорится, что США и другие союзники Украины хотят, чтобы Киев «задумался» о «плане Б» на следующий год ведения боевых действий, Запад желает добиться от Украины «реалистичных целей» в рамках конфликта. Подчеркивается, что на данном этапе боевых действий на фронте США и европейские страны подталкивают Киев к разработке «реального плана» действий, которые он может осуществить в следующем году конфликта.

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