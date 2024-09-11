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В Японии внимательно следят за российскими военными учениями

Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами России и Китая

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Momen Samir/Global Look Press

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии внимательно следит за командно-штабными учениями РФ «Океан-2024», а также за совместной активностью России и Китая в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о целях этих учений, Хаяси заявил, что об этом нельзя сказать с точностью, но отметил, что Россия продолжает активизацию военной деятельности близ Японии, «даже несмотря» на ситуацию на Украине.

Генсек подчеркнул, что японское правительство «продолжит с большим вниманием следить» за военной активностью России и Китая в регионе, включая предстоящие их маневры их, а также собирать информацию о ней.

С 10 по 16 сентября проходят учения ВМФ «Океан-2024». В них принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тыс. военнослужащих. Маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Помимо кораблей, в учениях участвует воздушная военная техника, а также оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также будут привлечены воинские контингенты от государств – партнеров России.

Ранее Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России.

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