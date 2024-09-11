Харрис пообещала улучшить армию США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале ABC News.

Она подчеркнула, что планирует создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес и новые семьи. Харрис выразила уверенность в том, что вместе возможно поддержать положение США в мире и обеспечить стране уважение, которое она «по праву заслуживает», как и уважение к американским вооруженным силам.

Кандидат в президенты добавила, что в качестве президента намерена защищать «фундаментальные права и свободы» граждан США.

В рамках дебатов Трамп заявил, что Харрис является сторонницей марксистской идеологии.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее сообщалось о подготовке Харрис к тому, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.