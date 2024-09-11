Трамп рассказал о будущем США в случае победы Харрис на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна превратится в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы действующего вице-президента Камалы Харрис на выборах. Запись трансляции дебатов опубликована на YouTube-канале ABC News.

Трамп утверждает, что у Соединенных Штатов не будет шанса на успех, если президентом страны станет его соперница.

До этого Харрис обвинила своего конкурента Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил.

Накануне представители Демократической партии США в частном порядке признали растущую обеспокоенность выступлением кандидата на пост президента Камалы Харрис на предстоящих дебатах с Дональдом Трампом, поскольку они могут оказать решающее значение на предвыборную гонку.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис готовится, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.