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Харрис заявила, что передала Зеленскому разведданные за несколько дней до начала СВО

Харрис сообщила, что передала Зеленскому развединформацию перед началом СВО

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО), она передала ему разведданные. С таким заявлением политик выступила на предвыборных дебатах, их трансляцию ведет телеканал ABC News.

«Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — сказала она.

31 июля американский журнал Time со ссылкой на источники сообщил, что Харрис за неделю до начала боевых действий на Украине отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции против России.

В феврале 2022 года Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с Харрис. Там он попросил вице-президента США ввести санкции против РФ и направить оружие Украине. Однако Харрис не согласилась с этими предложениями.

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.

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