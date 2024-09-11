Харрис обвинила Трампа в серьезном ударе по демократии США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп нанес демократии в стране самый серьезный удар со времен Гражданской войны в XIX веке. Об этом кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис заявила во время предвыборных дебатов.

По ее словам, этот республиканец также оставил после себя худший уровень безработицы со времен Великой депрессии и «тяжелейшую за сто лет эпидемию» в сфере общественного здравоохранения.

«Дональд Трамп оставил нам самую серьезную атаку на демократию со времен Гражданской войны. Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — сказала политик.

10 сентября (11 сентября по мск) в США начался первый раунд предвыборных дебатов, в котором принимают участие Трамп и Харрис.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на телеканале Fox News, вторые — 10 сентября на телеканале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Трамп назвал Харрис «лгуньей и радикальной левой сумасшедшей».