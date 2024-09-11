В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

По данным опроса ABC News и компании Ipsos, стало известно, кто является фаворитом американцев на дебатах кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации подчеркивается, что только 37% респондентов верят в победу экс-президента США Дональда Трампа. Уверенность в выигрыше Харрис на дебатах выразили 43% опрошенных. Еще 18% американцев не определились с выбором.

Опрос проводился среди 2496 граждан США в период с 23 по 27 августа.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут следить за первыми дебатами кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Харрис рассказала о готовности к дебатам с Трампом.