Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

ABC: американцы верят в победу Харрис на предвыборных дебатах с Трампом

close
Alex Brandon/AP

По данным опроса ABC News и компании Ipsos, стало известно, кто является фаворитом американцев на дебатах кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации подчеркивается, что только 37% респондентов верят в победу экс-президента США Дональда Трампа. Уверенность в выигрыше Харрис на дебатах выразили 43% опрошенных. Еще 18% американцев не определились с выбором.

Опрос проводился среди 2496 граждан США в период с 23 по 27 августа.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут следить за первыми дебатами кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Харрис рассказала о готовности к дебатам с Трампом.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами