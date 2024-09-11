Трамп обвинил Байдена в том, что тот слишком много времени проводит на пляже

Действующий глава государства Джо Байден слишком много времени проводит на пляже, заявил в ходе теледебатов кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Предвыборные дебаты Трампа с представляющей Демократическую партию Камалой Харрис транслировались на телеканале ABC.

Экс-президент напомнил о том, что Байден и Харрис обещали прекратить выдачу студенческих кредитов, что завершилось полной катастрофой. А затем Байден стал проводить все свое время на пляже.

Накануне Трамп пошутил, что демократы могли бы вновь выдвинуть Байдена на пост главы государства после того, как рейтинги вице-президента Харрис стали падать.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Илон Маск назвал последствия для США в случае поражения Трампа на выборах.