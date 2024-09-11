Трамп назвал Харрис марксисткой

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, является сторонницей марксистской идеологии. Запись трансляции дебатов опубликована на YouTube-канале ABC News.

По его словам, все знают, что Харрис марксист.

Он также обвинил вице-президента в том, что она за прошедшие четыре года «выбросила в окно» все свои политические взгляды и теперь копирует его политическую платформу.

Трамп добавил, что даже хотел отправить ей кепку MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой», политический лозунг избирательной кампании Трампа в 2016 году).

10 сентября (11 сентября по мск) в США начался первый раунд предвыборных дебатов, в котором принимают участие кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее сообщалось о подготовке Харрис к тому, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.