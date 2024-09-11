Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Харрис марксисткой

Трамп на предвыборных дебатах назвал Харрис марксисткой

close
Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, является сторонницей марксистской идеологии. Запись трансляции дебатов опубликована на YouTube-канале ABC News.

По его словам, все знают, что Харрис марксист.

Он также обвинил вице-президента в том, что она за прошедшие четыре года «выбросила в окно» все свои политические взгляды и теперь копирует его политическую платформу.

Трамп добавил, что даже хотел отправить ей кепку MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой», политический лозунг избирательной кампании Трампа в 2016 году).

10 сентября (11 сентября по мск) в США начался первый раунд предвыборных дебатов, в котором принимают участие кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее сообщалось о подготовке Харрис к тому, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами