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Байден заявил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России

Байден: идут дискуссии по поводу ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

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Evan Vucci/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает Reuters.

На вопрос о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия, Байден ответил, что администрация в данный момент работает над этим вопросом.

Накануне издание The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщало, что США могут изменить позицию по этому вопросу уже в ближайшие недели.

Также конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет американского производства ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

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