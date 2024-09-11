Байден заявил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России

Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает Reuters.

На вопрос о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия, Байден ответил, что администрация в данный момент работает над этим вопросом.

Накануне издание The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщало, что США могут изменить позицию по этому вопросу уже в ближайшие недели.

Также конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет американского производства ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.