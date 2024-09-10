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На Украине уволили заместителя Кулебы и еще трех замминистра

Мельничук: кабмин Украины покинули четыре замминистра

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Стрингер/РИА Новости

После отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с должности уволена его заместитель Ирина Боровец. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Тимур Ткаченко был уволен с поста замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Александр Порхун — с должности первого заместителя министра по делам ветеранов Украины, а Маркиян Дмитрасевич — с должности замминистра аграрной политики и продовольствия.

Массовые отставки в руководстве Украины начались в начале сентября с увольнением сразу шестерых министров. Своих должностей лишились вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. После этого к ним присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские СМИ раскрыли отношение Кулебы к своей отставке.

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Перестановки в кабмине Украины
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