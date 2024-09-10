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Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани

Haber Global: Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани 23-24 октября

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Michael Varaklas/AP

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казань и примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на программу мероприятий, в которых в ближайшие месяцы будет участвовать Эрдоган.

По данным журналистов, 21-26 сентября турецкий лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а в октябре отправится в Казань, где 23-24 числа посетит саммит БРИКС. На ноябрь у Эрдогана запланированы визиты на климатический саммит в Баку, а также на саммит лидеров G20 в Бразилии.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, о чем сообщило агентство Bloomberg. В августе соответствующую заявку направил Азербайджан.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пределы для расширения БРИКС есть, и на саммите в Казани будет обсуждаться статус партнеров организации.

Ранее сообщалось, что на саммит БРИКС приедет президент Ирана.

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