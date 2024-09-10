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Блинкен оценил эффективность использования дальнобойного оружия ВСУ

Блинкен: США учитывают критически важные факторы при использовании оружия ВСУ

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Jacquelyn Martin/Reuters

Американские власти учитывают критические факторы при обсуждении вопроса об использовании дальнобойного оружия для ударов Украины вглубь российской территории. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«При принятии таких решений, очень важно принимать во внимание ряд важных элементов», — отметил он.

Блинкен задался несколькими вопросами, в числе которых — смогут ли украинцы эффективно использовать арсенал. Госсекретарь также поднял проблему — будут ли такие удары являться «частью эффективной стратегии»?

Блинкен отметил, что собирается обсудить эти темы в рамках визита в Киев 11 сентября. После этого он планирует представить итоговую позицию.

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что президент США Джо Байден планирует обсудить с британским премьером Киром Стармером вопрос о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием.

Ранее глава МИД Венгрии осудил идею об ударах ВСУ западным оружием вглубь России.

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