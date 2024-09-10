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Польский премьер научил президента Финляндии матерной лексике

Во время визита в Польшу финский президент Стубб научился материться по-польски

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Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обучил президента Финляндии Александра Стубба польским матерным ругательствам. Об этом сам Стубб рассказал в эфире телеканала TVP.

По словам президента Финляндии, во время визита в Варшаву ему «удалось выучить несколько других польских слов», которые он охарактеризовал как «не всегда вежливые и приличные».

«Господин Сикорский научил меня всем польским ругательствам», — отметил Стубб.

Президент Финляндии прибыл в Варшаву на совещание послов Польши в качестве почетного гостя. Во время приветственной речи он произнес несколько фраз на польском языке, что было встречено аплодисментами. Выступление Стубба обошлось без демонстрации познаний в местной ненормативной лексике.

10 сентября сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск отменил свой визит в Германию из-за ухудшения отношений между двумя странами. Он должен был отправиться в Потсдам, чтобы получить премию M100 Media Award, но в последний момент отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который должен был произнести речь в честь польского премьера, также не будет присутствовать на церемонии.

Ранее новый глава МИД Украины пообщался с коллегой из Польши на польском языке.

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