Беженец из Ирана заявил, что его изнасиловали из-за политической деятельности

Беженец из Ирана утверждает, что подвергся групповому изнасилованию в Германии из-за критики режима в родной стране. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам пострадавшего, его в течение получаса насиловали различными предметами шестеро мужчин в масках.

«Они забрали мой мобильный телефон и потребовали, чтобы я деактивировал свой профиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и удалил все, что я выкладывал в интернете против иранского режима», — рассказал о произошедшем оппозиционер.

После того, как он отказался подчиниться, пришедшие избили его и связали по рукам и ногам кабельными стяжками.

В момент, когда по вызову соседей на место происшествия прибыла полиция, мужчину ранили ножом. Четверо преступников были арестованы, еще двое скрылись. Задержанные являются гражданами Нидерландов и Дании. По словам представителя прокуратуры, показания потерпевшего подтверждают видеоматериалы с сотового телефона одного из них.

Der Spiegel, в свою очередь, пишет, что мужчины являются сторонниками властей Ирана и хотели унизить свою жертву.

Ранее нового президента-реформиста Ирана призвали продолжить курс консерватора Раиси.