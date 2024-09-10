В кабмине Украины не смогли подтвердить данные о передаче иранских ракет РФ

Украинское руководство не имеет информации о том, что РФ в рамках специальной военной операции (СВО) получила и начала использовать баллистические ракеты производства Ирана. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Пока что в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти [иранские] ракеты», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Несмотря на это, 9 сентября заместитель руководителя пресс-службы государственного департамента США Ведант Пател заявил о готовности американских властей применить серьезные меры по отношению к Ирану. Чиновник также не смог подтвердить, что Тегеран хочет снабдить Москву боеприпасами, но рассказал о «невероятной встревоженности» Вашингтона из-за возможного заключения соответствующей сделки.

Ранее в Иране ответили на слухи о передаче ракет сторонам украинского конфликта.