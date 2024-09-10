Глава Россотрудничества рассказал о противниках России в Абхазии

Противники России стремятся оттянуть от страны Абхазию и вкладывают в эту борьбу ресурсы. Об этом РИА Новости заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, для России очевидно то, что делают в республике «наши противники и конкуренты».

«Они всегда были активны, они хотят оттянуть Абхазию от России, попытаться ее переманить, (…) вкладывают огромные ресурсы», — сказал он.

В ответ на это Россия не должна сдаваться, отметил глава Россотрудничества. Он напомнил, что его ведомство активно работает в Абхазии, в частности, в Сухуме и Гальском районе, а абхазские студенты приезжают на обучение в РФ.

С 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты некоторым категориям работников в Абхазии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Причиной стало невыполнение неких обязательств.

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Ранее Лавров объяснил, почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии.