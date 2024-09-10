Венгрия предложила помощь в подписании договора между Азербайджаном и Арменией

Венгрия готова помочь финализировать мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на международном форуме «Ереванский диалог», передает РИА Новости.

«Мы можем помочь с процедурой, чтобы финализировать мирное соглашение между двумя странами», — сказал министр иностранных дел.

В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущее мирного договора между Ереваном и Баку. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Во вторник, 10 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. По его мнению, на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.

Ранее президент Азербайджана оценил степень согласования мирного договора с Арменией.