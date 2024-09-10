Президент Грузии захотела баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении баллотироваться на второй срок на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь», — сказала Зурабишвили.

Она занимает пост главы государства с декабря 2018 года. Следующие президентские выборы состоятся в октябре 2024 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Политическая сила пыталась инициировать импичмент главе государства после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Позже отношения Зурабишвили и «Грузинской мечты» обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который она жестко критиковала.

По ее словам, действия правящей политической силы идут вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии. В свою очередь депутаты «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что глава государства действует в интересах Запада, поддерживает радикальную оппозицию и является «иноагентом» внутри страны.

Ранее в Грузии сообщили, что Запад делает ставку на Зурабишвили.