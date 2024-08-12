Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии сообщили, что Запад делает ставку на Зурабишвили

Газета «Резонанси» сообщила, что Запад делает ставку на Зурабишвили

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Запад в преддверии выборов в парламент Грузии открыто делает ставку на действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на тбилисскую газету «Резонанси».

«Общество Грузии приучают к тому, что США поддерживают Зурабишвили. Именно с ней провели первую встречу во время визита в Тбилиси сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. В вертикали грузинской власти Запад сделал ставку на президента, которая находится в оппозиции к правительству», — говорится в публикации.

Издание также напоминает, что президент США Джо Байден недавно направил Зурабишвили письмо с критикой правительства Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел встречу с Шахином и Тернером, которые прибыли в Тбилиси с рабочим визитом. По словам главы кабмина, в ходе беседы с американскими чиновниками он выразил разочарование двусторонними отношениями.

Кобахидзе также заявил, что Грузия ожидает от американских партнеров шагов по перезагрузке отношений.

Ранее президент Грузии обвинила власти страны в предательстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами