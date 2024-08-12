В Грузии сообщили, что Запад делает ставку на Зурабишвили

Запад в преддверии выборов в парламент Грузии открыто делает ставку на действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на тбилисскую газету «Резонанси».

«Общество Грузии приучают к тому, что США поддерживают Зурабишвили. Именно с ней провели первую встречу во время визита в Тбилиси сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. В вертикали грузинской власти Запад сделал ставку на президента, которая находится в оппозиции к правительству», — говорится в публикации.

Издание также напоминает, что президент США Джо Байден недавно направил Зурабишвили письмо с критикой правительства Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел встречу с Шахином и Тернером, которые прибыли в Тбилиси с рабочим визитом. По словам главы кабмина, в ходе беседы с американскими чиновниками он выразил разочарование двусторонними отношениями.

Кобахидзе также заявил, что Грузия ожидает от американских партнеров шагов по перезагрузке отношений.

Ранее президент Грузии обвинила власти страны в предательстве.