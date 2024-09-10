Медведев рассказал, что поможет России победить

Вера в Бога и любовь необходимы, чтобы преодолеть проблемы, победить и вернуться к мирной жизни, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политика цитирует ТАСС.

«Я уверен, что мы сможем победить, вернуться к мирной жизни, сохраняя веру и любовь к нашей Отчизне. <...> Именно в годину трудностей, сталкиваясь с теми проблемами, с которыми столкнулась наша Отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера», — высказался Медведев после церемонии освящения Храма святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ.

Он подчеркнул, что вера — это личное, и измерить ее глубину невозможно, однако отметил, что ее наличие помогает преодолевать трудности, которых в настоящее время «очень и очень много».

В августе Медведев прокомментировал запрет Украинской православной церкви на Украине. Он назвал произошедшее «полноценным сатанизмом», а также назвал украинского лидера Владимира Зеленского и его команду «кокаиновой тварью и его вурдалаками».

Ранее Медведев рассказал о распаде США из-за гражданской войны.