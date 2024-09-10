Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал, что поможет России победить

Медведев: вера и любовь помогут россиянам преодолеть проблемы и победить

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Вера в Бога и любовь необходимы, чтобы преодолеть проблемы, победить и вернуться к мирной жизни, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политика цитирует ТАСС.

«Я уверен, что мы сможем победить, вернуться к мирной жизни, сохраняя веру и любовь к нашей Отчизне. <...> Именно в годину трудностей, сталкиваясь с теми проблемами, с которыми столкнулась наша Отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера», — высказался Медведев после церемонии освящения Храма святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ.

Он подчеркнул, что вера — это личное, и измерить ее глубину невозможно, однако отметил, что ее наличие помогает преодолевать трудности, которых в настоящее время «очень и очень много».

В августе Медведев прокомментировал запрет Украинской православной церкви на Украине. Он назвал произошедшее «полноценным сатанизмом», а также назвал украинского лидера Владимира Зеленского и его команду «кокаиновой тварью и его вурдалаками».

Ранее Медведев рассказал о распаде США из-за гражданской войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами