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Власти Люксембурга назвали тех, кто способен помочь с урегулированием конфликта на Украине

МИД Люксембурга: помочь в украинском урегулировании могут только КНР и США

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Ints Kalnins/Reuters

Реальную роль в урегулировании украинского конфликта могут сыграть только лидеры Китая и США. Об этом заявил заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель, передает РИА Новости.

«Я считаю, что единственные, кто могут принести мир в этом вопросе — это лидер КНР и американский президент», — сказал Беттель в ходе международного форума «Ереванский диалог».

Он отметил, что пока ничего подобного в повестке нет.

30 августа заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что США вместо конфронтации и обвинений в адрес других государств должны работать вместе с другими странами над урегулированием украинского конфликта.

За день до этого помощник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты и КНР не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что все больше украинцев поддерживают переговоры с РФ для завершения конфликта.

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