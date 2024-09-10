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Эксперт раскрыл правду о «дружбе» России с Китаем одной шуткой

Общественник Калинин назвал взаимовыгодными отношения России и Китая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в интервью Tsargrad.tv опроверг существующее утверждение о том, что Россия, осуществляя разворот на Восток, просто «меняет одну зависимость на другую». Он подчеркнул, что отношения РФ, Китая и других восточных государств являются взаимовыгодными.

«Есть такая шутка: все думают о себе, и только я — о себе. Поэтому, а что в этом такого? Нам тоже нужно себя так же вести: наши интересы должны быть поставлены во главу угла. То есть это естественный ход событий. Но умение отстаивать свои интересы грамотно, путем кооперации, стратегии вин-вин — это тоже своего рода искусство, необходимое как в дипломатии, так и в бизнесе», — отметил Калинин.

Он добавил, что «Опора России» в настоящее время тесно сотрудничает с Китаем и другими азиатскими странами.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

5 сентября китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что на саммите БРИКС в Казани пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако дипломат не смог ответить на вопрос, что станет главной темой обсуждения.

Ранее стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС.

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