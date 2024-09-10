Песков рассказал о рабочих планах Путина на 10 сентября

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что 10 сентября глава государства будет наблюдать за ходом маневров из ситуационного центра в Кремле.

«Впервые проводятся такие крупные учения на море, они проходят в акватории сразу нескольких океанов. Участвуют наши зарубежные партнеры», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что в начале мероприятия Путин планирует сказать вступительное слово. Также ожидаются выступления министра обороны страны Андрея Белоусова, главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева и командующих флотами с докладами.

«Не все будет [проходить] в открытом режиме», — уточнил представитель президента.

При этом он не исключил переговоров российского лидера с делегатами из других стран. В то же время Песков допустил, что в течение дня Путин проведет ряд иных встреч в закрытом режиме.

10 сентября Минобороны РФ в официальном Telegram-канале сообщило о начале стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Тренировки завершатся 16 сентября и пройдут в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Средиземного, Балтийского и Каспийского морей.

Ранее в администрации США высказались о проведении в РФ масштабных учений на море.