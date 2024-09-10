Трамп пошутил, что демократы могли бы вновь выдвинуть Байдена в президенты

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пошутил в соцсети Truth Social, что демократы могли бы вновь выдвинуть Джо Байдена на пост главы государства после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис стали падать.

«Кого они выдвинут следующим? Как насчет возвращения Байдена?» — написал Трамп.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

10 сентября предприниматель Илон Маск написал в соцсети X, что в США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет в президентской гонке. Маск утверждает, что лидеры Демократической партии хотят легализовать 15 млн нелегальных мигрантов, а после этого привлечь в страну еще десятки миллионов иностранцев. По мнению Маска, реализация этого плана превратит США в «постоянное однопартийное государство».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Харрис почти сравнялись по уровню поддержки избирателей.