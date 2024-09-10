Песков оценил готовность Путина отказаться от ударов по энергосистеме Украины

Никаких четких договоренностей между РФ и Украиной по поводу отказа от ударов по энергетическим объектам не было. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что президент страны Владимир Путин до атаки на Курскую область согласился с предложением Турции не бить по энергетическим и атомным объектам на Украине. Но, по его словам, Киев отказался выполнять договоренности и даже организовал вторжение в российский приграничный регион.

«Никаких четких договоренностей не было. Сейчас трудно себе представить достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», — отметил представитель главы государства.

Он добавил, что в настоящее время для Москвы главным остается достижение целей специальной военной операции (СВО).

4 сентября Песков заявил, что продолжение ударов по украинской энергетической системе в декабре–феврале будет зависеть от потребностей Вооруженных сил РФ. Как сказал пресс-секретарь Кремля, изначально военнослужащие не планировали осуществлять подобные атаки по гуманитарным причинам.

Ранее Украина попросила у США сотни миллионов долларов на восстановление энергетической системы.