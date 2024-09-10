Глава МАГАТЭ обсудил в США ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма обсудил в Вене с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской и Курской АЭС. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Отмечается, что они обсуждали миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В Госдепе отметили, что Верма «подчеркнул постоянную поддержку США в области укрепления ядерной безопасности на Украине».

Гросси также проинформировал представителя США о своем недавнем визите на Курскую АЭС, а также в Калининград.

Недавно в МАГАТЭ заявили, что на Запорожской атомной электростанции не будут перезапускать реакторы, пока не будут решены вопросы безопасности объекта.

4 сентября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара накануне приезда Гросси была напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Ранее МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электроснабжения ЗАЭС.