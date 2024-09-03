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МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

ЗАЭС: в МАГАТЭ знают об отключении линии электроснабжения «Ферросплавная-1»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об отключении резервной линии электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1». Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, слова которой передает РИА Новости.

2 сентября высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1» отключили на ЗАЭС действием автоматики.

«Ферросплавная-1» остается отключенной, инспекторы МАГАТЭ поставлены об этом в известность», — сказала Яшина.

По ее словам, в работе на текущий момент остается линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая нужды станции.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что отправился в Энергодар для посещения ЗАЭС. Он уточнил, что целью его визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Чернобыльской и Курской АЭС.

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