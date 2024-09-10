Путин сменил посла в Молдавии

Президент России Владимир Путин освободил Олега Васнецова от обязанностей посла России в Молдавии. Его указ опубликован на портале правовой информации.

Олег Васнецов занимал эту должность с 2 июля 2018 года.

Другим указом Путин назначил главой диппредставительства РФ в Кишиневе Олега Озерова, который занимал пост руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».

Накануне президент назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре. 6 сентября послом РФ в Южно-Африканской Республике был назначен Роман Амбаров, он сменил Илью Рогачева.

В августе Путин сменил руководителя группы по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.

Ранее Путин уволил первого заместителя Лаврова.