Путин сменил посла в Молдавии

Президент России Владимир Путин освободил Олега Васнецова от обязанностей посла России в Молдавии. Его указ опубликован на портале правовой информации.
Олег Васнецов занимал эту должность с 2 июля 2018 года.
Другим указом Путин назначил главой диппредставительства РФ в Кишиневе Олега Озерова, который занимал пост руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».
Накануне президент назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре. 6 сентября послом РФ в Южно-Африканской Республике был назначен Роман Амбаров, он сменил Илью Рогачева.
В августе Путин сменил руководителя группы по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.
Ранее Путин уволил первого заместителя Лаврова.