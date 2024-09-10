Эксперт раскрыл, как изменилась санкционная политика Запада в отношении РФ

Серьезных военных сил в Европе у США на сегодняшний день нет, поэтому России от Запада стоит ожидать не удара через Норвегию или Финляндию, а дестабилизации ситуации в Средней Азии. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал обозреватель Влад Шлепченко.

Он обратил внимание, что именно Средняя Азия стала логистическим хабом для санкционных товаров, которые поступают в РФ. Некоторые страны, по его словам, нарастили торговый оборот с ЕС на сотни процентов.

«Это то, что сейчас уже видно по тем новым пакетам санкций, которые не расширяются по номенклатуре. Они активнейшим образом работают по нашим посредникам. Для того чтобы выбить вот это звено. Чтобы мы не могли взаимодействовать с глобальным рынком через страны-посредники», — сказал Шлепченко.

В августе киргизский MBank приостановил на неопределенный срок денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и МТС-банк. Эта мера последовала за предупреждениями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о рисках вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.

Ранее в США признали провал санкций против России.