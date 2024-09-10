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Украина предприняла попытку привлечь террористов к операциям против РФ

Aydınlık: Украина провела переговоры с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам»

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Andriy Andriyenko/AP

Украинские власти провели переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Сирии ради их привлечения к участию в боевых действиях против РФ. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık, сославшись на источники.

В материале отмечается, что в прошлом Киев уже сотрудничал с Рабочей партией Курдистана (РПК). Целью того взаимодействия было проведение тайных операций против российских войск, которые находятся в Сирии.

«Теперь [украинское руководство] установило отношения с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», оккупировавшими Идлиб. <...> В последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации», — говорится в публикации.

По информации журналистов, переговоры состоялись 18 июня.

Авторы статьи обратили внимание, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку бойцов. В связи с этим Киеву приходится искать новые способы для увеличения численности армии.

В результате сначала власти страны «опустошили свои собственные тюрьмы», а затем начали налаживать контакты с террористическими структурами в Сирии. Как выяснила газета, во время встречи представители Украины призвали членов «Хайят Тахрир аш-Шам» освободить из их тюрем радикальных грузинских и чеченских террористов. Взамен они пообещали снабдить организацию 75 дронами.

Ранее россиянам рассказали, способна ли ООН признать Украину террористическим государством.

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