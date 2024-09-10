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В МИД РФ пообещали ответить на все действия США против российских СМИ

Захарова: Россия ответит на каждое действие США против российских СМИ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ни одно действие Вашингтона в отношении России и ее средств массовой информации не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ответные меры будут, пусть они даже не сомневаются... Каждое действие против нашей страны не останется без ответа», — так дипломат прокомментировала введение в США санкций против российских СМИ.

5 сентября Захарова заявила, что МИД РФ изучает санкции против медиагруппы «Россия сегодня» для выработки ответных действий.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили российским СМИ обвинения в нарушении закона об иноагентах. Кроме того, ведомство запретило передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что почти все страны Запада развернули откровенную травлю российских журналистов. По словам главы государства, единственное, что делают российские СМИ в этих государствах — аргументированно доводят точку зрения РФ на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы этики и местное законодательство.

Ранее посол РФ обвинил США в зачистке информационного пространства от правды.

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