Шойгу заявил, что мир должен уходить от доллара

Блокировка активов Центробанка России показывает, что миру нужно уходить от доллара. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Ситуация с блокировкой российских активов показывает, что миру надо уходить от доллара», — цитирует его агентство.

У БРИКС есть большое будущее. Экономический потенциал объединения будет расти, считает Шойгу.

В марте 2022 года Минфин России заявил, что западные страны заблокировали золотовалютный резерв ЦБ РФ на сумму около $300 млрд из $640 млрд. В июне этого года РИА Новости заявило, что Москва в качестве ответной меры на конфискацию активов может конфисковать у стран G7 активы на $83 млрд — такую сумму они вложили в экономику РФ.

6 сентября сообщалось, что ЕС выделит Франции €300 млн из российских активов на поставки оружия Украине.

Ранее Песков заявил, что действия ЕС в отношении активов РФ будут иметь последствия.