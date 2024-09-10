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Пашинян рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: Ереван и Баку согласовали 13 статей и предисловие мирного соглашения

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. Его слова приводит ТАСС.

Премьер Армении подчеркнул, что на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.

«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы, 3 статьи частично согласованы, они состоят буквально из двух предложений. Мы предлагаем в кратчайшие сроки подписать согласованные статьи», — сказал Пашинян.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению.

Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. Лидер Азербайджана подчеркнул, что для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, которые имели связь с Нагорным Карабахом.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать потерянные территории.

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