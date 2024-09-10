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Американский дипломат оценил возможность ядерных ударов США и РФ

Экс-посол США Мэтлок: конфликт РФ и НАТО может повлечь обмен ядерными ударами

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Необъявленная война», которую западные страны ведут против РФ, может привести к обмену ядерными ударами между конфликтующими сторонами. Об этом в ходе интервью для аналитического центра The international Schiller Institute заявил бывший американский посол в СССР Джек Мэтлок.

Дипломат возглавлял представительство Вашингтона в Москве в период с 1987 по 1991 год. Беседуя с журналистами, он назвал текущую ситуацию в мире очень опасной.

По словам Мэтлока, сейчас российское руководство расценивает действия США и их союзников как агрессивные. Более того, оно считает, что политика Белого дома угрожает национальной безопасности страны.

«Не думаю, что какая-либо из сторон намерена применить ядерное оружие. Но я допускаю, что подобная ситуация (конфликт РФ и НАТО. — «Газета.Ru) может запросто обернуться обменом ядерными ударами из-за просчетов», — сказал экс-посол.

Он добавил, что в условиях описанной конфронтации одна из сторон может «легко направить ошибочный сигнал». При этом речь идет о таком действии, которое в случае осуществления обернется катастрофой для всего мира.

Как отметил дипломат, в годы холодной войны США и СССР не раз обменивались опасными сигналами.

«Нам повезло, что [они] каким-то образом не были приняты во внимание», — подчеркнул Мэтлок.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, когда США опасались ядерного удара со стороны РФ.

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