Администрация Байдена передала конгрессу секретный доклад о стратегии по Украине

Администрация президента США Джо Байдена передала конгрессу США секретный доклад о своей стратегии по украинскому конфликту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Неназванный помощник конгрессмена рассказал, что долгожданный отчет, который должны были подготовить к июню, поступил к законодателям 9 сентября, и у них еще не было возможности его рассмотреть. Это подтвердили еще два других источника Reuters.

За два с половиной года с начала конфликта Конгресс одобрил выделение почти $175 млрд различной помощи Украине и союзным странам, отмечает агентство.

После нескольких месяцев задержки палата представителей, возглавляемая республиканцами, приняла в апреле законопроект о дополнительных расходах на сумму $95 млрд долларов, который включал $61 млрд для Украины.

В рамках этого законопроекта конгресс поручил администрации президента представить подробную стратегию в отношении Украины к началу июня.

Демократы и многие республиканцы в конгрессе поддерживают помощь Белого дома Украине, но некоторые республиканцы, подчеркивает агентство, критиковали администрацию за ограничение использования американского оружия для поражения целей в глубине России.

6 сентября США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн.

Ранее сообщалось, что Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары вглубь России.