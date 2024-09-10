Во Франции считают, что США будут стремиться к переговорам с РФ при любом президенте

США будут стремиться к переговорам с Россией по Украине независимо от того, кто станет новым главой государства. Об этом заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире телеканала LCI, передает ТАСС.

«Я убежден, что после 5 ноября, когда пройдут выборы президента США, <...> независимо от того, кто одержит победу, американцы будут стремиться к переговорам с Россией», — сказал Аро.

Такое желание, считает дипломат, будет преобладать среди американских чиновников, которые хотят быстрее отстраниться от конфликта на Украине, так как реальную проблему для них представляет Китай.

По его мнению, в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис «естественным посредником» между Вашингтоном и Москвой может стать директор ЦРУ Уильям Бернс, который ранее был послом США в России.

6 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, но когда это произойдет сказать сложно.

Ранее Песков исключил вмешательство России в выборы в США.